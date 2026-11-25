Yeraltı dizisine katılan Onur Akbay, yeni rolüyle ilgili heyecanını dile getirdi. İlk telefon geldiğinde yaşadığı mutluluğu anlatan oyuncu, Behram karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

'İLK TELEFON GELDİĞİNDE HOP OTURUP HOP KALKTIM'

Yeraltı'nda Behram karakterine hayat verecek Onur Akbay, projeye dahil olma sürecini "İlk telefon geldiğinde hop oturup hop kalktım. Sürpriz bir karakter umarım devamı gelir" sözleriyle anlattı.

BEHRAM, BOZO VE RÜZGAR'A MEYDAN OKUYACAK

Sıfır Bir dizisinde Cihat rolüyle geniş kitleler tarafından tanınan Onur Akbay, Yeraltı'nda Behram karakteriyle hikâyeye dahil oluyor. Bu akşam ilk kez seyirci karşısına çıkacak Behram'ın Bozo ve Rüzgar'a meydan okuyacağı belirtilirken, dizideki dengelerin nasıl değişeceği merak ediliyor.