Soltani, Cybertruck siparişini verdikten sonra üretim sırası nedeniyle aylarca bekleyeceğini tahmin ediyordu. Tesla, siparişten hemen sonra aracın teslimata hazır olduğunu bildirdi.

Bu hızdan şüphelenen Soltani, Tesla uygulaması üzerinden bir müşteri temsilcisiyle iletişime geçti. Yapılan incelemede, kendisine satılan kamyonetin aslında aylar önce, 8 Ocak tarihinde üretim bandından indiği ortaya çıktı.

Aracın kendisine sıfır gibi sunulmasına rağmen yaklaşık 4 ay boyunca bir depoda bekletildiğini öğrenen Soltani, bu durumun otomobile karşı tüm güvenini sarstığını belirterek kamyoneti iade etti ve sıfırdan yeni bir üretim talep etti.

Sektör analistleri, başlangıçta devasa bir sipariş kuyruğu olan Cybertruck'ın; ardı ardına gelen teknik geri çağırmalar, kronik kalite sorunları ve hızla azalan talep nedeniyle artık depolarda birikmeye başladığına dikkat çekiyor.

ABD ordusundan askerlere Cybertruck yasağı

Cybertruck’a bir darbe de askeri ve hukuki kanattan geldi. Interesting Engineering tarafından yayınlanan askeri raporlara göre, Avrupa’daki ABD üslerinde görev yapan Amerikan askerlerinin, şahsi Tesla Cybertruck araçlarını Avrupa Birliği (AB) topraklarına getirmeleri (ithal etmeleri) resmen yasaklandı.

ABD Ordusu Gümrük Dairesi, Tesla Cybertruck’ın keskin hatlara sahip paslanmaz çelik gövdesinin ve ağırlık dengesinin, AB’nin katı araç güvenlik standartlarından "önemli ölçüde saptığını" ilan etti.

Askeri yetkililer, aracın mevcut tasarımıyla Avrupa sokaklarındaki yayalar, bisikletliler ve diğer savunmasız yol kullanıcıları için ölümcül bir tehdit oluşturduğunu, bu nedenle AB güvenlik regülasyonlarına uyum sağlamasının yasal olarak imkansız olduğunu belirtti. Bu karar, Cybertruck'ın Amerikan pazarı dışına çıkmasının önündeki en büyük küresel engellerden biri olarak masada duruyor.