Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) teslim edilmek üzere ABD'den havalanan iki adet son teknoloji Lockheed Martin F-35B Lightning II savaş uçağı, okyanus uçuşu sırasında yaşanan teknik arızalar nedeniyle yaklaşık iki aydır Atlas Okyanusu’ndaki Azor Adaları’nda mahsur kaldı.

ABD’nin Teksas eyaletindeki üretim tesislerinden kalkış yapan jetler, transatlantik uçuşu esnasında havada arıza yapınca Azor Takımadaları'na bağlı Terceira Adası'ndaki Lajes Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Aynı teslimat partisinde yer alan diğer üç uçak geçen ay Birleşik Krallık'taki RAF Marham üssüne sorunsuz ulaşırken, arızalanan iki uçağın ülkeye getirilmeden önce üste yapılacak tamir ve bakım süreçleri için bekletildiği bildirildi.

Savunma Bakanlığı arızanın içeriğine dair resmi bir detay paylaşmazken, bu gelişme son yıllarda F-35 programında sıkça eleştirilen yedek parça kıtlığı, parça tedarik zinciri aksamaları ve operasyonel hazırlık oranlarındaki düşüklüğü yeniden küresel savunma kamuoyunun gündemine taşıdı.

F-35 ARIZA VAKALARI ÇOĞALIYOR

Meydana gelen bu son okyanus krizi, Birleşik Krallık F-35 filosunun geçmişte yaşadığı diğer lojistik sorunları da akıllara getirdi. Hatırlanacağı üzere Haziran 2025'te HMS Prince of Wales uçak gemisi görev grubuna bağlı bir İngiliz F-35B uçağı, kötü hava şartları ve yakıt krizi nedeniyle Hindistan’ın Kerala eyaletine acil iniş yapmış, teknik hidrolik arızası haftalarca giderilemeyen uçak ancak bir ay sonra havalanabilmişti. Benzer şekilde Belçika Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-35A uçağı da yine teslimat uçuşunda arıza yaparak Azor Adaları'na sığınmıştı.