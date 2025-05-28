Şu sıralar 'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri koltuğunda oturan şarkıcı Melike Şahin, 2023 yılında uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Sedat Arpalık ile evlendiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

6 yıllık ilişkilerini sessiz sedasız bir nikâh töreniyle taçlandıran çift, bu mutlu haberi "Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil" notuyla paylaşmıştı.

İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ikilinin birlikteliği ise zaman zaman sosyal medyada paylaşılan pozlarla ve aralarındaki yaş farkıyla gündeme geliyor.

Aralarında 10 yaş fark olan çiftin aşkı doludizgin devam ederken Melike Şahin bu sefer Instagram hesabından paylaştığı doğal, doğal ve makyajsız pozlarla adından bahsettirdi.

Güzelliğini filtresiz ve sade haliyle gözler önüne seren Şahin'in pozlarına beğeni ve yorum yağdı.