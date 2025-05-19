Ali Can POLAT

Yeni elektrikli araç modeli Frontera’nın tanıtım toplantısında konuşan Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, ekonomideki darboğazın en çok ticari işletmeleri ve dolayısıyla ticari araç segmentini etkilediğini söyledi. Hafif ticari araç pazarının geçen seneye göre ilk 4 ayda sadece yüzde 5 düştüğünü hatırlatan Yantaç, “Bu kadar zorlu bir dönem içinde kurun artması, faizlerin tekrar düşüş trendinden yükseliş trendine geçiyor olmasının bütün ticari araç pazarındaki kaybı yüzde 5. Ben bunu kayıp değil de ertelenmiş bir talep olarak düşünüyorum. Esnafın ilk tercihi param cebimde kalsın ve ne yatırım yapacaksam biraz daha önümü gördükten sonra yapayım şeklinde oluyor. Yılın belli bir dönemi sonrasında o eşiğin atlatılarak bekleyen talebin pazara geleceğini düşünüyorum” dedi.

FİYAT ARTIŞI ‘KUR’DAN

Talepteki canlanma beklentisi sonrası ‘Faiz indirimi mi bekliyorsunuz’ sorusunu cevaplayan Yantaç, “Ekonomiyi tek bir şey belirlemiyor. Çok denklemli bir döneme girdik. Maalesef bu döneme yüksek faizle yakalandık. Düşüş eğilimi varken yeniden yükseldi. Ama biz belli bir düşüş bekliyoruz buna göre plan yaptık. Tabi esnek bir markayız, olmazsa da çabuk uyum sağlarız” ifadelerini kullandı. Vergi baremlerindeki güncellemelerin yapılması gerektiğini aktaran Yantaç, vergi baremi sabit kalırken kurdaki yükseliş sebebiyle fiyatların yükseldiğini söyledi. Türkiye’deki toplam araç pazarını da değerlendiren Yantaç, “80 milyonluk ülkeye göre, araç pazarı küçük aslında. Yani 40 milyon kişi araba alamıyor belki ama kalan 40 milyon da 2’nci 3’üncü arabasını alabiliyor” ifadelerini kullandı.