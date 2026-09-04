Pazarda gözlemlenen durgunluk üzerine üretici markalar ve yetkili bayiler eylül ayına özel satış şartlarını belirledi.

Döviz kuruna bağlı olarak liste fiyatlarında yukarı yönlü güncellemeler yapılsa da yetkili bayiler kâr marjlarını esneterek araç satışlarını tamamlamayı hedefliyor. 

Açıklanan son verilerle birlikte B ve C segmentindeki farklı modellerin eylül ayı satış fiyatları netleşti.

UCUZDAN PAHALIYA EYLÜL FİYAT LİSTESİ

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6: 1.444.000 TL

Fiat Egea Easy 1.6 Manuel: 1.449.900 TL

Dacia Yeni Sandero Expression TCe 100: 1.460.000 TL

KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT: 1.460.000 TL

Hyundai i20 Jump: 1.555.000 TL

Citroën e-C3 83 kW Elektrikli Motor: 1.600.000 TL

Ssangyong Tivoli 1.5 Turbo Benzinli: 1.790.432 TL

Renault Clio Evolution Plus TCe EDC 115 hp: 1.830.000 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.850.000 TL

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG: 1.877.900 TL

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus: 1.899.000 TL

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.909.048 TL

Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus: 1.985.000 TL

Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk): 2.063.000 TL

Peugeot E-208 GT 100kW: 2.080.000 TL

Ford Puma Gen-E: 2.158.700 TL

Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life: 2.292.000 TL

MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı: 2.299.000 TL

Honda Jazz Crosstar 1.5L Hibrit Otomatik: 2.380.000 TL

Alfa Romeo Junior Elettrica: 2.474.300 TL

Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse: 2.755.000 TL

Lexus LBX: 2.865.000 TL

Mercedes A200 AMG: 3.320.000 TL

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic: 3.614.616 TL

Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER: 3.919.900 TL

BMW Sport Line: 4.037.800 TL

BYD SEAL 390 kW AWD: 4.077.000 TL

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