Pazarda gözlemlenen durgunluk üzerine üretici markalar ve yetkili bayiler eylül ayına özel satış şartlarını belirledi.
Döviz kuruna bağlı olarak liste fiyatlarında yukarı yönlü güncellemeler yapılsa da yetkili bayiler kâr marjlarını esneterek araç satışlarını tamamlamayı hedefliyor.
Açıklanan son verilerle birlikte B ve C segmentindeki farklı modellerin eylül ayı satış fiyatları netleşti.
UCUZDAN PAHALIYA EYLÜL FİYAT LİSTESİ
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6: 1.444.000 TL
Fiat Egea Easy 1.6 Manuel: 1.449.900 TL
Dacia Yeni Sandero Expression TCe 100: 1.460.000 TL
KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT: 1.460.000 TL
Hyundai i20 Jump: 1.555.000 TL
Citroën e-C3 83 kW Elektrikli Motor: 1.600.000 TL
Ssangyong Tivoli 1.5 Turbo Benzinli: 1.790.432 TL
Renault Clio Evolution Plus TCe EDC 115 hp: 1.830.000 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.850.000 TL
Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG: 1.877.900 TL
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus: 1.899.000 TL
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.909.048 TL
Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus: 1.985.000 TL
Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk): 2.063.000 TL
Peugeot E-208 GT 100kW: 2.080.000 TL
Ford Puma Gen-E: 2.158.700 TL
Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life: 2.292.000 TL
MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı: 2.299.000 TL
Honda Jazz Crosstar 1.5L Hibrit Otomatik: 2.380.000 TL
Alfa Romeo Junior Elettrica: 2.474.300 TL
Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse: 2.755.000 TL
Lexus LBX: 2.865.000 TL
Mercedes A200 AMG: 3.320.000 TL
Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic: 3.614.616 TL
Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER: 3.919.900 TL
BMW Sport Line: 4.037.800 TL
BYD SEAL 390 kW AWD: 4.077.000 TL