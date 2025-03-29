Akaryakıt satışlarını kayıt altına alma ve bu yol ile vergi kaybının önüne geçmeyi hedefleyen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), yılın ilk aylarında vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler için zorunlu hale getirilmişti.

Bugüne kadar 3 milyonun üzerinde Taşıt Tanıma Birimi (TTB) siparişi verildiği aktarılırken, yayınlanan yeni tebliğ ile uygulamada kapsamlı değişikliklere gidildi.

SIFIR ARAÇLARDA YÜKÜMLÜLÜKLER KALDIRILDI

1 Temmuz 2025 tarihinden sonra piyasaya sürülecek bireysel araçlar için geçerli olan Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırma zorunluluğuna son verildi.

Değişiklik kapsamında söz konusu araçlara TTB taktırılması üretici ve satıcı firmaların sorumluluğuna bırakılırken, 2 bin 172 TL tutarındaki maliyetin ise satışı yapılacak otomobil fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.



KAYIT YAPTIRMAYAN CEZA ÖDEYECEK

Değişiklik yalnızca 1 Temmuz 2025 sonrasında piyasaya arz edilecek otomobilleri kapsayacak.



Diğer araçlar ise gerekli montaj şartını sağlamak zorunda.

Sisteme "utts.gov.tr" internet adresi üzerinden kayıt yaptıran taşıt sahipleri, montaj işlemlerini 30 Nisan'a kadar yaptırabilecek. Bu tarihten sonra akaryakıt alımlarında UTTS'de düzenlenmeyen satış fişleri gider beyanında kullanılamayacak. Böylece taşıt sahipleri vergi indiriminden faydalanamayacak.

Kayıt ve montaj işlemlerini süre içinde tamamlamayan taşıt sahiplerine, mükellefiyet niteliklerine göre 7 bin lira ila 28 bin lira arasında özel usulsüzlük cezaları uygulanabilecek.

Ayrıca, taşıt tanıma okuyucu ve istasyon donanım kurulumlarını zamanında yaptırmayan akaryakıt istasyonlarının, her bir ihlal tespitinde para cezasıyla karşılaşma riski bulunuyor.