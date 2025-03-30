Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde (UTSS) dün yayınlanan tebliğ ile değişikliklere gidildi. Alınan karar sonucunda 1 Temmuz 2025 tarihinden sonra ilk defa trafiğe çıkarılacak bireysel araçlarda ‘Taşıt Tanıma Birimi’ taktırma yükümlülüğüne son verildi.
Bugüne kadar 3 milyonun üzerinde Taşıt Tanıma Birimi (TTB) siparişi verildiği aktarılırken, yayınlanan yeni tebliğ ile uygulamada kapsamlı değişikliklere gidildi. Değişiklik yalnızca 1 Temmuz 2025 sonrasında piyasaya arz edilecek otomobilleri kapsayacak.