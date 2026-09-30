Didem Soydan, yıllar önce yaptığı Bitcoin yatırımının başına gelenleri anlattı. 2012 yılında o dönem birlikte olduğu erkek arkadaşının tavsiyesiyle Bitcoin alan Soydan, yatırımından yalnızca 10 gün sonra New York'a taşındı. Türkiye'deki telefonunu ve hattını geride bırakan ünlü model, hesabını da yıllarca hatırlamadı.

BİTCOİN YATIRIMINI YILLARCA UNUTTU

Bitcoin'in henüz bugünkü kadar yaygın olmadığı dönemde kripto parayla tanıştığını anlatan Soydan, erkek arkadaşının yönlendirmesiyle ilgili uygulamayı indirdiğini ve hesabına bir miktar para yatırarak Bitcoin aldığını söyledi.

Ancak New York'a taşınmasının ardından yatırımını tamamen unutan Soydan, hesabına yaklaşık 4 yıl boyunca giriş yapmadı.

YEMEK MASASINDA BİTCOİN AKLINA GELDİ

Aradan geçen yılların ardından bir yemekte Bitcoin hakkında yapılan sohbet, Soydan'a eski yatırımını hatırlattı. Bunun üzerine yıllar önce oluşturduğu hesabına yeniden ulaşmaya çalıştı.

Fakat Soydan'ın önünde bu kez başka bir sorun vardı. Hesaba giriş için gerekli doğrulama kodu, Türkiye'de bıraktığı eski telefon hattına gönderiliyordu.

HESABINA ULAŞMAK İÇİN 3-4 GÜN UĞRAŞTI

Eski Bitcoin hesabına yeniden erişebilmek için yaklaşık 3-4 gün boyunca uğraştığını anlatan Soydan, sonunda yıllardır dokunmadığı hesabını açmayı başardı.

Hesaptaki tabloyu gördüğü anda yaşananları da anlatan ünlü model, kız kardeşinin verdiği tepkiyi paylaştı.

“ABLA, ZENGİN OLDUK”

Soydan, hesabın açılmasının ardından kız kardeşinin ekrandaki bakiyeyi görünce “Abla, zengin olduk” dediğini aktardı.

Ünlü model, 2012 yılında Bitcoin'e ne kadar yatırım yaptığını ve hesabına yeniden girdiğinde karşısında ne kadar birikim bulunduğunu ise açıklamadı.