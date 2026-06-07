Tütün ve tütün mamüllerine zam furyası sürüyor. Geçtiğimiz günlerde iki farklı tütün grubuna yapılan fiyat artışlarının ardından, dün de Philip Morris grubunun ürünlerine zam geldi.

Yeni düzenlemeyle birlikte gruptaki en ucuz ürünün fiyatı 110 liraya, en pahalı ürün ise 130 liraya yükseldi. Söz konusu grupta yer alan ürünlerin büyük bölümüne 5 lira zam yapılırken, bazı ürünlerdeki artış miktarı 10 liraya kadar çıktı.

Bu sigara grubuna henüz şubat ayında zam gelmişken aradan geçen 4 ayda gelen ikinci zam fiyatlara dün itibarıyla yansıdı.