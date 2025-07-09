Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışının ardından tütün sektöründe zam furyası hız kesmeden sürüyor. JTI, BAT ve Imperial Tobacco’nun ardından, Philip Morris grubu da 9 Temmuz 2025 itibarıyla yeni fiyat listesini yayımladı. Böylece piyasadaki tüm büyük üreticiler artan maliyetleri raf fiyatlarına yansıtmış oldu.

EN UCUZ 85 EN PAHALI 94 TL

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar yeni bir sigara grubuna daha zam geldiğini açıkladı. Philip Morris’in güncellenen listesine göre en pahalı sigara 94 TL ile Parliament Night Blue Long, en ucuz sigaralar ise 85 TL ile Chesterfield ve L&M markaları oldu. Tütün tüketicisinin yoğun ilgi gösterdiği Marlboro Roll 50 (sarmalık kıyılmış tütün) ise 120 TL’ye ulaştı.

80 TL ALTI SİGARA YOK

Yeni fiyat listeleriyle birlikte artık piyasada 80 TL altı sigara bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. JTI ve BAT gruplarında en ucuz sigara 80 TL, Imperial Tobacco'da ise 79 TL’ye yükselmiş durumda. Philip Morris’in en ucuz sigarası ise 85 TL’den satılıyor.

YENİ ZAMLAR KAPIDA

Sektör temsilcilerine göre, diğer üretici firmaların da ÖTV kaynaklı maliyet artışlarını önümüzdeki günlerde fiyatlara yansıtması bekleniyor. Tüketiciler, ilerleyen haftalarda yeni zamlarla karşı karşıya kalabilir.

İŞTE ZAMLI SİGARA FİYATLARI: