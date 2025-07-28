Haziran ayında enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aylık bazda yüzde 1,37 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 35,05'e düştü. Yılın ilk altı ayındaki kümülatif enflasyon ise yüzde 16,67 olarak kaydedildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yurtiçi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışa paralel olarak akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün mamullerinde ÖTV tutarlarının yüzde 15,71 oranında artırıldığını açıkladı.

Bu gelişmelerin ardından son olarak bir sigara grubuna daha zam geldi.

TBYD Başkanı Erol Dündar’ın sosyal medyadaki paylaşımına göre bir sigara grubuna daha zam geldi.

Buna göre en ucuz sigara 85 lira olurken en pahalısı 100 liradan satışa sunulacak.

Zamlı tarife 29 Temmuz'dan (yarın) itibaren geçerli olacak.