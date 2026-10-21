Adana'da yapılan uluslararası çalışmayla sigaradaki korkunç gerçek ilk kez ortaya çıktı. 18 ülkeden tam 88 farklı sigara paketi mercek altına alınarak plastik kirlilik araştırıldı. Yapılan çalışma sonucunda 88 sigara paketinden 83'ünde mikroplastik tespit edildi. Bunun Türkiye’deki her 10 paket sigaradan 9’unda mikroplastik olduğu anlamına geldiğini söyleyen Çukurova Üniversitesi’nden (ÇÜ) Prof. Dr. Sedat Gündoğdu, “Bir gram tütünde ortalama 7,2 plastik parçacık bulundu" dedi.

88 FARKLI SİGARA TEK TEK İNCELENDİ

Sigara tütünündeki mikroplastik kirliliğini araştırmak amacıyla ÇÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Gündoğdu, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ortak çalışma başlattı. Arnavutluk, Belçika, Bosna-Hersek, Çin, Mısır, Finlandiya, Gürcistan, Almanya, Japonya, Letonya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Polonya, Sırbistan, İspanya, İsveç, Türkiye ve Birleşik Krallık'tan gönüllüler aracılığıyla toplanan 88 farklı sigara çeşidinde bulunan tütünler tek tek incelendi.

TOPLAM 988 PLASTİK PARÇACIĞI İLK KEZ KANITLANDI

Mikroskop ve ileri analiz teknikleriyle yapılan incelemede sonucunda farklı ülkelerden 88 örneğin 83'ünde mikroplastik tespit edildi. Çalışmada toplam 988 plastik parçacığı sayılırken, bir gram tütünde ortalama 7,2 parçacık çıktı. Daha önce hep filtreler üzerinde yapılan sigara ve plastik kirliliği ilişkisi bu kez ilk defa direkt tütün üzerinden yapılmış oldu. Çalışma çevre kirliliği alanında en önemli dergilerden biri olan Environmental Pollution dergisinde yayımlandı.

'İLK KEZ SİGARA TÜTÜNE BAKTIK'

Bugüne kadar sigaradaki plastik sorunun hep filtre üzerinden konuşulduğunu belirten Prof. Dr. Sedat Gündoğdu, “Biz ilk kez sigara içicisinin yaktığı tütünün kendisine baktık. Hem mikroskop hem de ileri analiz teknikleriyle tütünün içerisindeki yabancı partikülleri inceledik. Bu 18 ülkeden toplanan 88 farklı sigara çeşidinin 83'ünün tütününde mikroplastik bulduk. Bu, her 10 paketin 9’unda mikroplastikli sigaralara maruz kalmak demek oluyor. Bir gram tütünde ise ortalama 7,2 plastik parçacık bulduk. Toplamda da 988 plastik parçacık saydık" dedi.

GÜNLÜK HAYATTA EN ÇOK KULLANILAN PLASTİKLER BULUNDU

Çalışmayla gündelik hayatta en çok kullanılan plastik türlerinin, sigaranın da içerisinde tespit edildiğini söyleyen Prof. Dr. Gündoğdu, bunların başında ‘polipropilen’ geldiğini açıkladı. Gündoğdu, “En çok bulunan üç plastik ambalajlarda kullanılan ‘polietilen’ yüzde 37,3 oranda, çuval, sentetik kumaş ve yine ambalajda kullanılan ‘polipropilen’ yüzde 23,6 oranda, pet şişe ve polyester kumaşta kullanılan ‘PET/polyester’ yüzde 22,6 ortaya çıktı. Daha az miktarda da naylon, polikarbonat, akrilik, pleksiglas (PMMA) ve PVC de bulundu" ifadelerini kulandı.

TÜRKİYE MİKROPLASTİK KİRLİLİKTE İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Tütündeki mikroplastik kirliliği oranının ülkelere göre dağılımından bahseden Gündoğdu, "Burada miktar anlamında bir sıralama yaptığımızda en fazla Bosna Hersek'te; 1 gram sigara tütününde 30 adet mikroplastik olduğunu tespit ettik. Türkiye ise 1 gram sigara tütünü içerisinde 19 adet mikroplastik ile ikinci sırada yer aldı. Bunları sırasıyla Finlandiya, Karadağ, İsveç ve Letonya takip ediyordu. Tütün çoğu zaman açıkta, güneşte kurutuluyor. Daha sonra paketleniyor, çuvallanıyor. Çuvallar ve kurutma için kullanılan brandalar çoğunlukla PVC ve polipropilen. Bunların açılıp kapanması, toplanması ve kurutma aşamasında bu plastiklerin tütünün içerisine karıştığını düşünüyoruz" dedi.

ZEHİRLİ TOKSİK GAZLAR AÇIĞA ÇIKIYOR

Sigaranın kendi zararının yanında plastik maddenin yanmasıyla ortaya çıkan zehirli gazların da sağlık açısından ayrıca toksik bir etki yarattığını hatırlatan Prof. Dr. Sedat Gündoğdu, "Sigara içen kişi, tütünün içindeki plastiği de yakıyor. Sigaranın yanan ucunda sıcaklık 600 ile 900 santigrat arasına çıkıyor. Bu sıcaklık plastikleri parçalayıp, zararlı gazlara dönüştürmeye yetiyor. Çeşitli zehirli kimyasallar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sigara içen kişi, sigaranın kendi zararının yanında bu plastiklerin yanarak ortaya çıkardığı zehirli gazlara da maruz kalıyor” dedi.