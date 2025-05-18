Michigan'da yaşayan iki çocuk annesi Reyna Savage, egzersiz sırasında hissettiği omuz ağrısının, aslında akciğer kanserinin erken belirtisi olduğunu çok geç öğrendi. Hiç sigara içmemesine rağmen 34 yaşında dördüncü evre küçük hücreli olmayan akciğer kanserine yakalandı. Kanser, teşhis anında lenflerine, kemiklerine ve böbreklerine yayılmıştı.

OMUZR AĞRISIYLA GİTTİ KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Reyna'nın ilk belirtileri arasında nefes darlığı yoktu. Ağrının omuzdan boyna ve sırt bölgesine yayılmasıyla yatmanın imkansız olduğunu fark etti. Hastanede kanser olduğunu öğrenen Reyna, kemoterapi tedavisi sonrasında hastalıktan kurtuldu.

AKCİĞER KANSERİNİN TEK NEDENİ SİGARA DEĞİL

Sigara içmemesine rağmen akciğer kanserine yakalanan Reyna için uzmanlar, bu vakaların arttığını söyledi. Uzmanlar bunların açık nedenleri arasında hava kirliliğinin olduğunu söylüyor. Araştırmalar, dünya nüfusunun %99'unun Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği hava kalitesi standartlarının altındaki bölgelerde yaşadığını gösteriyor.