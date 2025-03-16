Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün açıkladığı enflasyon verileri ile yıllık enflasyonun uzun bir aradan sonra yeniden yüzde 40'ın altına düştüğünü belirtirken, çok sayıda mal ve hizmet kalemine peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor.

Son olarak da Cumhurbaşkanı Kararı ile tütün içeren sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılan sigaralarda özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı yüzde 53,5’ten yüzde 50’ye düşürüldü. Ancak maktu vergi tutarı 8,39 liradan 10,50 liraya yükseltildi.

Resmi Gazete’de 14 Mart'ta yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme sonrası, sigara fiyatlarında zam haberleri gelmeye başladı.

TT GRUBUNDA FİYAT ARTIŞI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabında yeni sigara zammını duyurdu. Dündar, "Son sigara grubu TT grubuna da zam geldi" ifadelerini kullandı.

Değişikliklerle birlikte, grubun en pahalı sigarasının fiyatı 85 lirayı buldu. En ucuz sigara ise 68 lira olarak belirlendi.

DİĞER GRUPLARA DA ZAM GELMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Philip Morris, BAT, Esse ve JTİ grubuna da zam gelmişti.

Değişikliklerle birlikte, PM grubunun en ucuz sigarası 80 liraya, en pahalı sigarası ise 110 liraya yükseldi.

Zamların ardından BAT grubunun en pahalı sigarası 91 lira olurken en ucuz sigarası 75 lira olmuştu. JTİ grubunun en pahalı sigarası ise 91 liraya yükselirken, en ucuzu 75 liraya raflarda yerini almaya başladı.