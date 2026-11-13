AKP, sigara kullanımı ve tütün ürünlerinin satışına ilişkin yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyor. Hazırlığın başlıkları arasında sigara satışlarının HES koduna benzer bir sistemle takip edilmesi, çocuklara tütün ürünü satan işletmelere yönelik yaptırımların ağırlaştırılması ve mevcut para cezalarının artırılması bulunuyor.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, Sağlık Bakanlığı bürokratlarının AKP Meclis grubuna yaptığı sunumlarda Türkiye'de yıllık sigara tüketiminin 8,5 milyar pakete ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

TAKİP SİSTEMİ İÇİN ORTAK ÇALIŞMA GEREKİYOR

Haberde, Sağlık Bakanlığının teknik altyapısının HES koduna benzer bir takip uygulamasına uygun olduğu belirtiliyor. Ancak satışların market, bakkal ve büfe gibi farklı işletmelerde yapılması nedeniyle sistemin kısa sürede hayata geçirilmesinin güç olduğu ifade ediliyor.

Uygulama için Ticaret Bakanlığı dahil ilgili kurumların ortak çalışma yürütmesi gerekiyor. Takip sistemine ilişkin hazırlıklar tamamlanana kadar mevcut denetimlerin artırılması ve yaptırımların yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

ÇOCUKLARA SİGARA SATANLARA RUHSAT ASKISI GÜNDEMDE

Mevcut mevzuatta çocuklara sigara satışı yasak. Üzerinde çalışılan düzenlemede, 18 yaşından küçüklere sigara sattığı tespit edilen işletmelerin ruhsatlarının belirli bir süre askıya alınması ve ticari faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması değerlendiriliyor.

Aynı ihlalin tekrarlanması halinde daha ağır yaptırımlar uygulanması da gündemde.

PARA CEZALARINDA ARTIŞ HAZIRLIĞI

Hazırlık kapsamında sigara yasaklarının ihlaline ilişkin idari para cezalarının yükseltilmesi de ele alınıyor. 2026 yılı itibarıyla kapalı alanlarda sigara içenlere 1764 lira idari para cezası uygulanıyor.

Sigara yasağına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere ise ihlalin niteliğine bağlı olarak 24 bin 440 lira ile 122 bin 660 lira arasında ceza kesilebiliyor. Tekrarlanan ihlallerde para cezaları artırılırken, üçüncü ihlalde işletmenin 10 günden bir aya kadar kapatılması mümkün olabiliyor.

Yeni düzenlemeyle mevcut ceza tutarlarının yeniden belirlenmesi ve özellikle işletmelere yönelik yaptırımların artırılması üzerinde çalışılıyor. Henüz yasa teklifine dönüşmeyen hazırlıkta, yeni ceza tutarları ve takip sisteminin uygulamaya alınacağı tarih konusunda kesin bir karar açıklanmadı.