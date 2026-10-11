Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışına yönelik yeni düzenleme için, "Sigara satışı kimlikle olacak. 'Kimlik No' şartı olacak, ilgili kanun teklifini birkaç hafta içinde Meclis'e sunacağız" ifadelerini kullanmış ve değişikliğin birkaç hafta içinde Meclis’e sunulacağını açıklamıştı.

'Sigara satışına TC kimlik zorunluluğu' getirilmesine yönelik çalışmalar kamuoyunda endişe yaratırken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da söz konusu düzenlemeye tepki göstermişti.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tütün ürünleriyle mücadele ve sigara satışına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Tütünün yarattığı tahribatı "önlenebilir bir yıkım" olarak nitelendiren Bakan Memişoğlu, bunun sadece bireysel bir tercih değil, tüm toplumun taşıdığı ortak bir yük olduğunu vurguladı.

"ÖNCELİĞİMİZ 18 YAŞ ALTI ÇOCUKLARIMIZA YAŞ DOĞRULAMASI YAPMAK"

Kamuoyunda oluşan soru işaretlerine yanıt veren Bakan Memişoğlu, yeni mevzuat ve kanun taslağının çerçevesini şu sözlerle açıkladı:

"Açıklamalarımız üzerindeki soru işaretlerini anlıyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun, önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır. Bu doğrultuda mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dahil bütün seçenekleri değerlendiriyor, yeni kanun taslağımızı ve mevzuatımızı da bu çerçevede ele alıyoruz."

TEMİZ HAVA HAKKI VE SOSYAL ALANLAR VURGUSU

Sigara kullanmayan vatandaşların temiz hava hakkını ve hassasiyetlerini yakından takip ettiklerini belirten Memişoğlu, sosyal alanlarda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmaların süreceğini bildirdi.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NA SARAL'DAN JET HIZIYLA TEŞEKKÜR

Memişoğlu'nun açıklamasının ardından Saral'dan jet hızıyla açıklama geldi. Saral, Memişoğlu'na 'gösterdiği hassasiyet' için teşekkür etti. Saral şunları söyledi:

Sigara satışında T.C. kimlik numarası uygulamasına ilişkin kamuoyunda oluşan tartışmalar üzerine Bakanlığımız konuya açıklık getirmiştir. Vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi ve kamuoyunda gereksiz endişelerin oluşmaması adına gösterdikleri hassasiyet ve yapıcı yaklaşımları dolayısıyla Sayın Bakanımız Kemal Memişoğlu’na teşekkür ediyorum.

SARAY'DAN TEPKİ GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Sayın Cumhurbaşkanımız milletin tepkisini çekecek kararların yükünü taşımak zorunda bırakılmamalıdır" ifadelerini kullanmış ve şunları kaydetmişti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bir yandan ülkemizin meseleleriyle mücadele ederken, diğer yandan milletin tepkisini çekecek kararların yükünü taşımak zorunda bırakılmamalıdır. Cumhurbaşkanımıza destek olmak, onun yükünü artırmakla değil, milletin gönlünü kazanacak doğru adımlar atmakla mümkündür. Bu konuda milletimizin sesini duyup, sağ duyuyla hareket etmek gerekmektedir."