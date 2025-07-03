Türkiye'de sigara filtresi üretmek isteyenlerden, tek vardiyada 2 milyar adet yıllık üretim kapasitesine, filtre çubuğu üretim bölümleri dahil tam ve yeni teknolojiye, yardımcı teknik üniteler hariç kullanılmamış makineye sahip tesis kurmaları şartı aranacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan, "Sigara Filtresi Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, sigara filtresi üretim tesislerinin kurulması, faaliyeti, proje tadilatı, her türlü devir işlemleri, yer değişikliği, kapatılması, sigara filtresinin üretimi, iç ve dış ticareti, fiyatlandırılması, imhası ile tüm bu işlemlerin denetimine yönelik usul ve esaslar düzenlendi.

Usul ve esaslar, bu mamulün tüketiminin neden olduğu kamusal, toplumsal, tıbbi ya da çevresel nitelikteki her türlü zararlı etkiler göz önünde bulundurularak yapıldı.

Buna göre, Türkiye'de sigara filtresi üretmek isteyenlerin, yıllık üretim kapasitesi tek vardiyada 2 milyar adet, filtre çubuğu üretim bölümleri dahil tam ve yeni teknolojiye sahip, yardımcı teknik üniteler hariç kullanılmamış makine içeren tesis kurmaları gerekecek.

Tesis yeri, organize sanayi bölgesi ya da sanayi alanında, en az 1000 metrekarelik kapalı alana sahip bir bina olacak şekilde planlanacak. Ayrıca bu üretim tesislerinde ham madde, malzeme, mamul ambarlarının ayrı ayrı ve tesis sahası içinde bulunması şartı aranacak. Üretim akışı ile makineler, üretilmesi planlanan ürünün üretim şekline uygun olarak projelendirilecek.

BAKANLIĞA BİLDİRMEK ZORUNDA OLACAKLAR

Sigara filtresi üretimiyle ilgili tesis kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, izin taleplerini içeren dilekçelerini, Bakanlığa iletecek. Başvuru dosyaları, en geç 30 gün içinde incelenecek, tespit edilen eksiklikler ise bildirim tarihinden itibaren 90 gün içinde tamamlanacak.

Eksik bulunan bilgi ve belgelerin süresi içinde tamamlanmaması veya projeden vazgeçilmesi durumunda, başvuru işleme konulamayacak. Üretim tesisi projesinde yapılacak değişiklikler için işlem öncesi, Bakanlıktan izin alınması veya bildirimde bulunması gerekecek.

Firmalar, ihtiyaçları olan ham maddeleri, Bakanlığa bildirimde bulunarak iç veya dış piyasadan temin edebilecek. Tesis kurma uygunluk belgesi alan gerçek veya tüzel kişiler, üretim ve faaliyet uygunluk belgesi almadan önce makine çalışma testlerinde, ürün denemelerinde veya deneme üretiminde kullanmak için Bakanlıktan izin alarak, iç veya dış piyasadan ham madde alabilecek.

Ham maddeler, üretim ve faaliyet izni alındıktan sonra üretim ve faaliyet uygunluk belgesi ile temin edilecek. Üretim için iç veya dış piyasadan satın alınan ham maddeler, satıcısına iade edilmesi veya ihracat haricinde satışa konu edilemeyecek.