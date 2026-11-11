Türkiye genelinde milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren sigara ve alkollü içecek fiyatlarında yeni bir zam dalgası beklentisi oluştu. Yıl boyunca art arda yapılan fiyat güncellemelerinin ardından sektör temsilcilerinden de yeni artışlara ilişkin açıklamalar gelmeye başladı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yaptığı son değerlendirmede sigara ve alkollü içecek gruplarında yeni fiyat artışlarının beklendiğini belirtti. Gerçekleşmesi halinde söz konusu zamların tüketicilerin bütçesine doğrudan yansıması bekleniyor.

SİGARAYA 10 TL'YE VARAN ZAM BEKLENTİSİ

Yılın başından itibaren yükselen maliyetler ve vergi düzenlemeleri nedeniyle sigara fiyatlarında birçok kez değişikliğe gidildi. Ağustos ayında büyük üretici gruplarının peş peşe gerçekleştirdiği fiyat artışlarının ardından çok sayıda sigara markasının satış fiyatı 110 TL ile 140 TL aralığına yükselmişti.

TBYD Başkanı Erol Dündar, önümüzdeki günlerde sigara paketlerinin fiyatlarına 5 ila 10 TL arasında değişen yeni zamların yansıtılmasının beklendiğini açıkladı. Artış miktarının üretici firmalara ve markalara göre farklılık gösterebileceği belirtilirken, kesin fiyatların 1 Aralık itibarıyla belli olması bekleniyor.

ALKOLLÜ İÇECEKLERE YÜZDE 15'E VARAN ARTIŞ GÜNDEMDE

Yeni zam beklentisi yalnızca sigara fiyatlarıyla sınırlı kalmadı. Alkollü içecek gruplarında da yeni bir fiyat artışının gündeme geldiği belirtildi. 2026 yılı boyunca şirketlerin ürün listelerinde art arda fiyat güncellemeleri yapılmıştı.

Erol Dündar, kasım ayındaki gelişmelerin ardından alkollü içecek fiyatlarında yüzde 10 ila 15 arasında yeni bir artış beklendiğini ifade etti. Beklenen zammın uygulanması durumunda bira, rakı, viski, votka ve diğer alkollü içeceklerin perakende satış fiyatlarında da yükseliş yaşanacak.