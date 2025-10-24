Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki iki ayrı kararla, sigara, cep telefonu ve diğer tütün ürünlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları ve vergisiz fiyat basamakları (matrahları) yeniden belirlendi.

Sigarada ÖTV oranı yüzde 50’den yüzde 45’e düşürülürken, maktu vergi 12,1495 TL’den 16 TL’ye artırıldı ve asgari maktu vergi 2,1189 TL’den 1,9750 TL’ye düşürüldü.

Cep telefonlarında ise özel tüketim vergisi (ÖTV) matrahları yeniden düzenlendi.

Kararla,

- yüzde 25 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 4.500 TL’ye,

- yüzde 40 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 4.500–9.000 TL aralığına,

- yüzde 50 oran için kullanılacak eşik 9.000 TL’ye yükseltildi.