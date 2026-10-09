AKP, sigara kullanımına ilişkin net standartlar belirleyen ve gıda takviyelerinin üretim ile içerik denetimini Sağlık Bakanlığı'na devreden bir "sağlık paketi" üzerinde çalışıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 20-25 maddelik kanun teklifi TBMM'ye sunulacak. Paket, mevcut kuralların denetimini sıkılaştırmayı ve aile hekimliği ile Sağlık Bakanlığı teşkilatına ilişkin düzenlemeleri de kapsıyor.

GIDADA DA DÜZENLEME YAPILACAK

Taslak düzenlemeye göre, halihazırda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetiminde bulunan takviye edici gıdaların üretimi ve içeriği Sağlık Bakanlığı'na devredilecek. Böbrek ve karaciğer gibi organlarda sağlık sorunlarına yol açabilecek maddelerin üretimdeki oranları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek. Üretim izni bu bakanlıktan alınacak ve etiketlerde beyan edilen içeriğin doğruluğu, üretim aşamasında ve piyasaya sunulduktan sonra denetlenecek.

KIŞIN ISITICIYLA KAPATILAN ALANLARA YENİ STANDARTLAR

Sigara kullanımına ilişkin düzenlemelerde kış aylarında kafe ve restoranların ısıtıcı ve açılır-kapanır tentelerle kapattığı alanların "kapalı mekan" sayılmasına yönelik yeni standartlar getirilecek. İşletmeler, mekan büyüklüğüne göre yiyecek-içecek sunumu yapılmayan ayrı bir bölüm veya tamamen açık bir alan belirleyecek. Sigara içmeyenler için de açık alanlarda ayrıca yer ayrılacak.

BU ALANLARDA MESAFE SINIRLAMASI OLACAK

Kamusal alanlarda hastane bahçeleri, acil servis önleri, ibadethaneler, okullar ve çocukların gittiği spor tesisleri çevresinde belirli bir mesafeye kadar sigara kullanımına izin verilmeyecek. Bu mesafenin kaç metre olacağına ilişkin istişareler sürüyor. Sigara satışında kimlik gösterme uygulaması daha sıkı takip edilecek. Yetkililer, sigaranın belirli bir tarihten sonra tamamen yasaklanacağı veya doğum tarihine göre satışının kısıtlanacağı yönündeki haberleri yalanlayarak, bu tür kriterlerin söz konusu olmadığını belirtti. Elektronik sigara satış yasağının ise devam edeceği vurgulandı.

ŞEKER ORANLARINA DÜZENLEME VE MECLİS TAKVİMİ

Obezite sorununa karşı içeceklerdeki şeker oranları ve nişasta bazlı şeker kullanımına ilişkin yasal düzenleme de planlanıyor. Kanun teklifinin görüşmeleri, Meclis'in yoğun gündemi nedeniyle yeni yıla kalabilir. Genel Kurul'da şu an Türk Kızılay Kanun Teklifi görüşülürken, yabancı dijital konaklama platformları ve fon krizine ilişkin teklifler de sırada. 2027 bütçe görüşmeleri ekim sonu Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak ve aralık sonuna kadar sürecek.