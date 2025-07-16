Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 Temmuz ayında açıkladığı enflasyon verilerinin ardından sigaraya zamlar gelmeye devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önceki zamların ardından bugün de bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

Yeni fiyat listesine göre, grubun üç markasındaki üç sigara 'güncellenmiş' olarak görüldü.

Tarifedeki en ucuz sigara 82 lira olurken en pahalı sigara 96 lira olarak devam etti.

Zamlı fiyat 17 Temmuz'dan (yarın) itibaren geçerli olacak.