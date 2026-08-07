Tiryakilere kötü haber; sigaraya bir zam daha geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunun ürünlerine zam yapıldığını duyurdu.

Söz konusu yeni fiyat tarife 7 Ağustos'tan (yarın) itibaren uygulanacak.

EN UCUZU 115, EN PAHALISI 130 TL

Böylece en düşük sigara fiyatı 115 lira, en yüksek sigara fiyatı ise 130 lira olarak belirlendi.

EN PAHALI PAKET 140 TL

Öte yandan, birkaç gün içinde farklı sigara gruplarında yapılan zamların ardından en yüksek paket fiyatı 140 lirayı bulmuştu.