ÖTV artışının ardından ilk fiyat güncellemesi JTI grubundan geldi. JTI’yi, kısa süre içinde BAT grubu izledi. Son olarak Imperial Tobacco da yeni fiyat listesini kamuoyuna duyurdu.
Sigara sektöründeki diğer grupların da önümüzdeki günlerde zam açıklaması yapması bekleniyor.
EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR OLDU?
Peş peşe gelen zamların ardından sigara fiyatlarında dikkat çeken artışlar meydana geldi. Üç büyük grubun belirlediği yeni perakende satış fiyatları şu şekilde:
JTI Grubu: En ucuz sigara 80 TL, en pahalı sigara 96 TL
BAT Grubu: En ucuz sigara 80 TL, en pahalı sigara 96 TL
Imperial Tobacco: En ucuz sigara 79 TL, en pahalı sigara 91 TL
Bu artışlarla birlikte artık 80 TL'nin altında sigara bulmak neredeyse imkânsız hale geldi.
YENİ ZAMLAR YOLDA OLABİLİR
Sektör kaynakları, diğer üretici firmaların da ÖTV zammını fiyatlarına yansıtmasının an meselesi olduğunu belirtiyor. Tüketiciler, önümüzdeki günlerde yeni fiyat listeleriyle karşı karşıya kalabilir.