Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ünlü bir rakı markasına yapılan zammı duyurdu.

Sosyal medya üzerinden paylaştığı güncel fiyat listesine göre, rakı fiyatları önemli ölçüde arttı. Yeni fiyat listesine göre, en ucuz rakı 549 TL'den satışa sunulurken, en pahalı rakı ise 7.250 TL’ye kadar çıkabiliyor. Fiyat farkları, rakının hacmine ve üretim yöntemine bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta sigara fiyatlarına da zam yapılmıştı. TBYD Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, bu artışı duyurdu. En son gelen zam, Imperial Tobacco grubuna ait sigaraları etkiledi. Bu zam ile birlikte sigaraların en ucuz fiyatı 83 TL, en pahalı fiyatı ise 91 TL oldu.

SİGARA GRUPLARINA ART ARDA ZAM GELDİ

TBYD Başkanı Dündar, sosyal medyada yaptığı paylaşımla, bir sigara grubuna 8 TL’lik yeni bir zam geldiğini açıkladı. Bu zam, JTİ grubuna ait sigaraları kapsıyor. JTİ grubunun en pahalı sigarasının fiyatı 91 TL'ye yükselirken, en ucuz sigara 76 TL oldu. Bu zammın 5 Mart itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.

- Esse Sigara Grubunda Fiyat Artışı

Bir diğer sigara grubu ise Esse oldu. Erol Dündar, Esse sigaralarına yapılan zamı duyurdu. Yeni fiyatlara göre, Esse sigarasının en ucuz fiyatı 70 TL, en pahalı fiyatı ise 90 TL oldu. Bu fiyat artışı 6 Mart'tan itibaren geçerli olmaya başladı.

- Bat Sigara Grubuna Gelen Zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar, Bat sigara grubuna yapılan zammı da duyurdu. Bat grubundaki en ucuz sigara fiyatı 75 TL'ye çıkarken, en pahalı sigara ise 91 TL oldu. Bu zam 8 Mart itibarıyla yürürlüğe girdi.

- Philip Morris Sigara Grubuna Zam

Son olarak, Philip Morris (PM) sigara grubuna da zam yapıldı. Dündar, zam sonrası PM grubundaki en ucuz sigara fiyatının 80 TL, en pahalı sigara fiyatının ise 89 TL olduğunu açıkladı.

Son günlerde hem rakı hem de sigara fiyatlarında önemli artışlar yaşandı. Zamlara dair tüm gelişmeler, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’ın sosyal medya paylaşımları ile duyurulmaya devam ediyor.