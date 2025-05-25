Uzun zamandır tartışma ve konusu olan ve sigara alımında kredi ve banka kartlarına yönelik komisyon uygulayan işetmelere yönelik Ticaret Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) harekete geçti.



İLAVE ÜCRET TALEP EDİLMESİ YASAK



Çoğunlukla '4 TL' olarak uygulanan kısıtlama, bazı marketlerde müşterileri sigaranın yanında farklı bir alışveriş yapmaya zorluyor.

Yaygın olarak kullanılan uygulama ise mevzuata aykırı nitelikler taşımakta.



Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre, üye işyerlerinin kart hamilinden kartın kullanılması sebebiyle komisyon veya benzeri isim altında ilave bir ödemede bulunmasını isteyemeyeceğinin düzenlendiğine dikkat çekildi.



BANKA SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLECEK

Bakanlık ve BDDK, bu hükme uymayanların bankalarla olan üyelik sözleşmelerinin feshedileceğini hatırlattı.

Buna rağmen kredi kartı ve sigara satışı sırasında ilave ücret isteyen işletmelerin savcılıklar veya BDDK’ya bildirilmesi istendi.