Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme sonrası, sigara fiyatlarının değişip değişmeyeceği firmaların kararına bağlı olacak.

SİGARAYA GELEN SON ZAMLAR

Son dönemde art arda gelen sigara zamlarının ardından yapılan vergi düzenlemesi, sektörün dikkatini çekti. 15 Mart 2025 itibarıyla bazı sigara gruplarındaki fiyatlar şöyle:

🔹 Imperial Tobacco: En ucuz sigara 74 TL, en pahalı sigara 88 TL

🔹 Philip Morris: En ucuz sigara 80 TL, en pahalı sigara 110 TL

🔹 BAT: En ucuz sigara 75 TL, en pahalı sigara 91 TL

🔹 JTİ: En ucuz sigara 75 TL, en pahalı sigara 91 TL

🔹 Esse: En ucuz sigara 70 TL, en pahalı sigara 90 TL

ÖTV oranındaki düşüş ve maktu vergi artışının fiyatlara nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.