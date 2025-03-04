Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün açıkladığı enflasyon verileri ile yıllık enflasyonun uzun bir aradan sonra yeniden yüzde 40'ın altına düştüğünü belirtirken, çok sayıda mal ve hizmet kalemine peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor.

8 TL ZAM GELDİ

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, mart ayı itibarıyla sigara fiyatlarında artış yapılacağını belirtmesinin ardından ilk zam geldi.

Bir sigara grubuna 8 TL zam yapıldı. Yeni fiyat artışı sonrası en yüksek sigara fiyatı 91 TL olurken en düşük sigara fiyatı ise 75 TL oldu.

Sigara fiyatlarının makul seviyelere çekilebilmesi için ÖTV rakamlarında düzenlemeye gidilmesi gerektiğini belirten Dündar, "Her zam döneminde kaçak alkol ve sigaraya kaçış oluyor. ‘ÖTV’yi makul bir seviyeye çekin, insanlar hayatını kaybediyor’ şeklinde uyarılarımız oluyor. Son 2 ayda sahte içkiden ölen insan sayısı 113’ü buldu" ifadelerini kullanmıştı.