Sigaraya yasaklarına yeni düzenlemeyle birlikte yarı açık alanlar kapalı alan statüsüne alınırken, kamuya açık birçok noktada sigara yasağı yaygınlaştırılacak.

Yeni düzenlemede öne çıkan başlıklar şöyle:

-“Yarı Açık” Alan Tanımı: Üstü açılır-kapanır tenteli alanlar ve kış bahçeleri artık tamamen kapalı alan sayılacak.

-5 Metre Kuralı: Kamu binaları, AVM’ler ve restoranların ana giriş kapılarından en az 5 metre mesafeye kadar sigara içmek yasak olacak.

-Çocuk Parkları ve Sahiller: Çocuk parklarının tamamı sigarasız alan ilan edilecek. Pilot bölgelerde plajlarda “mavi bölgeler” oluşturulacak.

Prof. Dr. Toker Ergüder, TÜİK 2022 verilerine göre Türkiye’de her gün tütün ürünü kullananlar arasında sigara içme oranının en yüksek olduğu yaş grubunun 35-44 olduğunu belirtti. Ergüder, bu yaş aralığındaki kişilerin yüzde 36,1’inin her gün tütün ürünü kullandığını ifade etti.