Tütün bağımlılığı ve içme görüntülerini azaltmayla mücadelede yeni düzenleme yolda.

Habertürk'ün haberine göre, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun geçtiğimiz günlerde değindiği, tütün bağımlılığı ile mücadele taslak çalışmasında sona gelindi.

Buna göre, satış yerlerinde tütün ürünleri kasa arkasından kaldırılacak. Tütünle ilgili her şeyin görünmesi engellenecek.

AMAÇ SİGARANIN GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ AZALTMAK

Taslak çalışmanın bir diğer maddesi ise çocukların tütün kullananları görmesini engellemek.

Bu kapsamda oyun alanlarına, parklar ve bahçelere düzenleme getirilecek. Park, bahçe ve oyun alanlarında sigaranın görünürlüğü azaltılacak.

ELEKTRONİK SİGARAYA KARŞI DA MÜCADELE EDİLECEK

Kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik de mevzuatta değişikliğe gidilecek.

Elektronik sigara gibi yeni nesil tütün ürünlerinin zararsız olduğu algısı ortadan kaldırılacak.