Haziran ayında enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aylık bazda yüzde 1,37 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 35,05'e düştü. Yılın ilk altı ayındaki kümülatif enflasyon ise yüzde 16,67 olarak kaydedildi.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yurtiçi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışa paralel olarak akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün mamullerinde ÖTV tutarlarının yüzde 15,71 oranında artırıldığını açıkladı.
JTI Grubu'na gelen sigara zammının ardından bugün bir zam haberi de British American Tobacco (BAT) Grubu’ndan geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada British American Tobacco (BAT) Grubu’na zam geldiğini duyurdu.
Yapılan zammın ardından en ucuz sigara fiyatı 85 liraya çıkarken, en yüksek sigara ise 100 lira oldu.
İŞTE GÜNCEL SİGARA FİYATLARI
Kent Swıtch 92 TL
Kent D Range Blue Long, Grey Long 92 TL
Kent D Range Blue, Grey 90 TL
Kent Swıtch Dark Blue 90 TL
Kent Dark Blue, Dark Blue Long 90 TL
Kent Blue, Whıte 100 TL
Kent Slıms Long Blue, Grey 100 TL
Kent Slıms Black, Grey 100 TL
Rothmans Tüm Ürünler 85 TL
Tekel 2000 Tüm Ürünler 85 TL
Tekel 2001 Tüm Ürünler 90 TL
Vıceroy Tüm Ürünler 90 TL
Pall Mall Tüm Ürünler 90 TL
Maltepe & Samsun 90 TL