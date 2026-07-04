Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyen vatandaşlar için önemli bir destek paketi hayata geçirildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni karara göre, tütün bağımlılığı tedavisi gören hastalara ücretsiz ilaç ve preparat desteği sunulacak. Düzenlemeden toplamda 1 milyon kişi faydalanabilecek.

SOSYAL GÜVENCE ŞARTI ARANMAYACAK

Yayımlanan kararın en dikkat çekici detaylarından biri, destekten yararlanacak kişilerin sosyal güvencesinin olup olmadığına bakılmayacak olması oldu. Herhangi bir sigorta koluna bağlı olmayan vatandaşlar da sisteme dahil edilerek ücretsiz ilaç imkanından eşit şekilde yararlanabilecek. İlaçlar, Sağlık Bakanlığı tarafından tedarik edilerek Türkiye genelindeki sağlık ağlarına ulaştırılacak.

HANGİ İLAÇLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında dağıtılacak olan tedavi ürünlerinin listesi de netleşti. Karar kapsamında hastalara;

Nikotin replasman preparatları,

Bupropion HCI,

Vareniklin,

Sitizin içerikli ilaçlar ücretsiz olarak teslim edilecek.

SİGARA BIRAKMA BAŞVURULARI NEREYE YAPILACAK?

Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar, bu ilaç desteğinden doğrudan doğruya tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla yararlanabilecek. Sürecin planlanması, ilaçların dağıtımı ve takibine ilişkin tüm hükümler Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek.