Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde müşahede altında tutulan gazeteci Emin Çölaşan, tedavisinin tamamlanmasının ardından dün hastaneden ayrıldı.

Çölaşan’ın taburcu işlemleri sırasında ilginç ve samimi anlar yaşandı. Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, usta gazeteciyi taburcu ederken sağlığı için “sigarayı bırakması” şartını koştu.

Prof. Dr. Mehmet Haberal, hastaneden ayrılan Çölaşan’ı yalnız bırakmadı. Haberal, üniversitenin bir önceki rektörü Prof. Dr. Kenan Araz ile birlikte Emin Çölaşan’a hastane çıkışında eşlik ederek kendisini aracına kadar uğurladı. Çölaşan, kendisiyle yakından ilgilenen sağlık ekibine ve hocalara teşekkür ederek hastaneden ayrıldı.