Güney Afrika’nın dünyaca ünlü Witwatersrand Havzası’nda hayvanlarını otlatan bir vatandaş, fırtına ve şiddetli yağmurun başlaması üzerine çareyi yakındaki bir mağaraya kaçmakta buldu. Yağışın dinmesini beklerken sırtını dayadığı mağara duvarında sıra dışı bir boşluk olduğunu fark eden çoban, merakına yenik düşerek taşları aralamaya başladı.

Duvarın Derinliklerinde Parlayan Servet

Taşların gevşemesiyle oluşan oyuğu biraz daha genişleten vatandaş, gözlerine inanmakta güçlük çektiği bir manzarayla karşılaştı. Gizli bölmenin içerisinde ışıldayan külçe halindeki doğal altını fark eden çoban, tam 7 kilogram ağırlığındaki devasa serveti gün yüzüne çıkardı.

Sıradan bir otlatma gününü unutulmaz bir zenginliğe dönüştüren bu tesadüfi keşfin ardından bölgede büyük bir heyecan yaşandı. Bulunan servetin geçmişte birileri tarafından mağaraya saklanan bir define mi yoksa doğanın milyonlarca yılda oluşturduğu eşsiz bir maden damarı mı olduğu soruları, uzmanlar ve meraklılar arasında büyük bir gizem konusu olmaya devam ediyor.