Her ay katlanarak devam eden canlı sığır ithalatında yılın ilk 8 ayında milyar dolar sınırı aşıldı.

Yerli üreticinin hayvanlarını sitelerde satılığa çıkardığı, et fiyatlarının zirveden inmediği sektörde Ocak-Ağustos 2026 döneminde ithalatta yüzde 30’luk bir artış yaşanırken, 201 bin tonluk canlı sığır ithalatına 1 milyar 219 milyon dolarlık ödeme yapıldı.

Geçen yılın tamamında 239 bin 486 ton olan toplam ithalat için yaklaşık 1.2 milyar dolarlık ödeme yapılmıştı. 2024 yılından itibaren Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla yürütülme kararı alınan canlı hayvanda ithalat 500 bin baş seviyesindeyken, 2025'te 520 bin başlık ithalat kararı alan Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yılı için de 500 bin başlık ithalat kararı almıştı. İlk 8 ayda 2025'in tamamındaki verileri zorlayan hayvan ithalatının bu yıl da yeni bir rekora imza atması bekleniyor.

YENİ REKOR BEKLENİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısının haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 0.5 artarak 17 milyon 640 bin başa ulaştığı açıklanmıştı.

Bu alanda iç pazar talebini karşılamak ve fiyat regülasyonları için başvurulan ithalatın faturasındaki seyre bakıldığında ise 2022 yılında 157.5 milyon dolar ödenen sığır ithalatına 2023 yılında yüzde 638’lik (7 kat) artışla 1 milyar 163 milyon dolarlık ödeme yapılmıştı. 2024 yılında 704 milyon dolar seviyesine inen canlı sığır ithalatı 2025'te 1 milyar 191 milyon dolar yeni bir rekora imza atarken, bu yıl sonu için de sektör rekora koşuyor.

1.5 TRİLYON LİRA: Çiftçinin kredi borcu.

1 MİLYAR DOLAR: Canlı sığır ithalatının 8 aylık faturası.

Türk çiftçisi borçlu Brezilyalı mutlu

Yükselen ithalat faturası ile birlikte ithalat içinde Brezilya aldığı pay ile öne çıkarken, milyonlarca dolarlık kaynak da bu ülkedeki üreticilere akıyor. Türkiye'de ise çiftçi her geçen gün borç batağına sürükleniyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre 2025 yılı Ağustos ayında 1 trilyon 94 milyar lira seviyesinde olan çiftçinin kredi borcu 2026 Ağustos döneminde yüzde 38’lik artışla 1.5 trilyon lira seviyesine ulaştı. Canlı hayvan ithalatında ise Brezilya lider olurken bu ülkeden yılın ilk 8 ayında 665 milyon 859 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi.