Bir dönem hayvancılık için kullanılan Rincón del Socorro, Douglas ve Kristine Tompkins tarafından satın alındıktan sonra restorasyon sürecine girdi. Çift, arazinin 11 bin 600 hektarlık bölümünü Iberá Milli Parkı'nın oluşturulması için bağışladı. Kalan 400 hektarlık bölüm ise Rewilding Argentina Vakfı'na ait.

SIĞIR ÇİFTLİĞİ NASIL MİLLİ PARKA DÖNÜŞTÜ?

Arazinin satın alınmasının ardından büyükbaş hayvan yetiştiriciliği sona erdirildi ve doğal otlakların yeniden oluşturulmasına yönelik çalışmalar başladı. Süreç yalnızca arazinin korunmasıyla sınırlı kalmadı; insan faaliyetleri nedeniyle Corrientes'in farklı bölgelerinden kaybolan hayvan türlerinin yeniden bölgeye kazandırılması için programlar uygulandı.

11 BİN 600 HEKTARI MİLLİ PARKA BAĞIŞLANDI

Toplam 12 bin hektarlık Rincón del Socorro'nun 11 bin 600 hektarlık bölümü Iberá Milli Parkı'nın parçası haline geldi. Geriye kalan 400 hektarlık alan ise doğa koruma çalışmalarını sürdüren Rewilding Argentina Vakfı bünyesinde kaldı.

NESLİ TÜKENEN KARINCAYİYENLER NASIL GERİ DÖNDÜ?

Corrientes'te 20. yüzyılın ortalarında nesli tükenmiş kabul edilen dev karıncayiyenin bölgeye yeniden kazandırılması için Rincón del Socorro seçildi. 2007 yılında yeniden yerleştirme programı kapsamında ilk karıncayiyen çifti burada doğaya bırakıldı. Program ilerleyen yıllarda devam etti. Başlangıcından itibaren diğer bölgelerden 130'dan fazla yetim karıncayiyen kurtarıldı. Bölgede zamanla doğada dünyaya gelen bireylerden oluşan ve kendi kendini sürdürebilen bir popülasyon oluştu.

PAMPAS GEYİKLERİ DE YENİDEN YAŞAMAYA BAŞLADI

Bölgeye geri kazandırılan türlerden biri de pampas geyiği oldu. 2015 yılında hayvanların Rincón del Socorro'ya taşınmasıyla yeni bir popülasyon oluşturulmaya başlandı. Yıllar içerisinde geyikler doğal ortamlarında üremeye başladı. Vahşi doğada doğan yeni yavruların kaydedilmesiyle bölgedeki popülasyon kendi kendini sürdürebilecek seviyeye ulaştı.

ÇİFTLİKTEN YABAN HAYATI ALANINA DÖNÜŞTÜ

On yıllarca büyükbaş hayvan yetiştirilen arazi, hayvancılığın sona erdirilmesi, otlakların yeniden oluşturulması ve kaybolan türlerin geri getirilmesiyle koruma alanına dönüştü. Bir zamanlar 12 bin hektarlık sığır çiftliği olan bölgede bugün dev karıncayiyenler ve pampas geyikleri yeniden doğal ortamlarında yaşıyor.