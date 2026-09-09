ABD’nin Kansas eyaletinde 2.800 hektarlık çiftlik sahibi Pete Ferrell, arazisinde sığır yetiştiriciliği ile rüzgar enerjisi üretimini bir arada sürdürüyor. Çiftlikte yer alan 50 rüzgar türbini, aile bütçesinin yaklaşık yarısını karşılıyor.

Elk River rüzgar projesinin parçası olarak 2005 yılında faaliyete geçen türbinlerin her biri 1,5 megavat kapasiteye sahip. Toplam 100 üniteden oluşan ve 150 megavat kapasiteli projenin diğer yarısı ise komşu arazilerde yer alıyor.

ARAZİNİN KÜÇÜK BİR BÖLÜMÜ ENERJİYE AYRILDI

Türbin tabanları, ulaşım yolları ve diğer tesisler nedeniyle çiftlikteki yaklaşık 20 hektarlık alan otlatmaya kapatıldı. Toplam 2.800 hektarlık mülkün geriye kalan büyük kısmında sığır yetiştiriciliği yapılmaya devam ediyor.

Ferrell ailesinin rüzgar enerjisiyle geçmişi 1923 yılında kurulan küçük bir türbine dayansa da, Pete Ferrell 1990’larda gelen ilk ticari teklifleri çayır yapısına ve hayvancılığa zarar verebileceği gerekçesiyle reddetti. Ferrell, Kaliforniya'daki Altamont Pass bölgesinde benzer bir işletmeyi inceledikten sonra altı şirketin teklifini değerlendirdi ve Greenlight Energy Resources ile sözleşme imzaladı.

YILDA YAKLAŞIK 500 BİN DOLAR KAZANDIRIYOR

Flint Hills bölgesinde yaşanan kuraklık dönemlerinde hayvancılık gelirlerinin düşmesine karşın, rüzgar enerjisi ikincil bir gelir kaynağı oluşturuyor. Çevre Savunma Fonu verilerine göre, her bir türbin mülk sahibine yıllık yaklaşık 10.000 dolar kazandırıyor.

Elde edilen telif gelirinin yıllık bütçesinin yarısını oluşturduğunu belirten Ferrell, rüzgar enerjisini kendisi için bir güvence olarak tanımlıyor. Üretilen elektrik doğrudan bölgesel şebekeye aktarılırken, toprak sahibi arazi kiralama bedeli üzerinden ödeme alıyor.