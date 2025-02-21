Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya göre, yaşlılık aylığı almak için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. İşte o şartlar:

- 15 Ocak 2025 (dahil) tarihinden sonra başvuru yapan sigortalılar, 4/1-(a) statüsünde olmaları durumunda bu düzenlemeden yararlanabilecek.

- Çalışma gücü kaybı yüzde 40-49 arasında olan, sigortalılık süresi 18 yıl ve prim gün sayısı 4100 olanlar, yaşlılık aylığına hak kazanacak.

- Çalışma gücü kaybı yüzde 50-59 arasında olan, sigortalılık süresi 16 yıl ve prim gün sayısı 3700 olanlar da yaşlılık aylığı alabilecek.

4/1- (A) KAPSAMI NEDİR?

SGK'nın yaşlılık aylığı için belirtilen 4/1-(a) statüsü, sigortalıların iş kazası ve meslek hastalığı dışındaki hastalıklar nedeniyle iş göremezlik durumunda olduklarını belirten bir kapsama işaret eder. Bu kapsamdaki sigortalılar, belirlenen koşulları sağladıkları takdirde yaşlılık aylığı alabilirler.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yaşlılık aylığı almak isteyenler, başvurularını sosyal güvenlik il müdürlükleri ya da sosyal güvenlik merkezlerine yapabilirler.

Başvuru sürecinde eksiksiz evrak teslimi ve dikkatli bir takip gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin bu süreci doğru bir şekilde tamamlaması, aylık alma haklarını kazanabilmeleri için oldukça önemlidir.

Emekli olma yolunda adım atmak isteyen vatandaşlar, SGK'nın sunduğu bu fırsattan yararlanmak için başvurularını zamanında yapmalı ve gerekli şartları sağladıklarından emin olmalıdırlar.