İstanbul Anadolu Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, avukatlık ofisleri ve bağlantılı şirketlere yönelik yürüttüğü sigortacılık soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 20 şirketin TMSF'ye devredilmesine karar verildi.

20 ŞİRKETİN YÖNETİMİ TMSF'YE GEÇTİ

Soruşturma bürosu tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, kara para aklama ve finansal usulsüzlük şüpheleri bulunan avukatlık ofisleri ile bu yapılarla bağlantılı olduğu tespit edilen 20 şirketin yönetimi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.

BAKAN GÜRLEK DETAYLARI DUYURMUŞTU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edildiği ve bu bilgilerin belirli hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonun detaylarını paylaşmıştı.

Gürlek, 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşıldığını kaydederek, 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını belirtirken, İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep’te 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatıldığını belirtmişti.