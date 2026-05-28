Sigortacılık sektörü, müşteri beklentilerindeki değişim ve dijitalleşmenin hızlanmasıyla birlikte önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor.

Şirketler artık yalnızca mevcut sistemleri sürdürmeye değil, geleceğin teknolojilerine uyum sağlayabilecek esnek altyapılar kurmaya odaklanıyor.

Sigorta teknolojileri alanında çalışan Yazılım Geliştirme Müdürü Deniz Ceylan Kurt’a göre, teknoloji yatırımları artık yalnızca operasyonel iyileştirme değil, kurumların gelecekteki rekabet gücünü belirleyen stratejik bir unsur haline geldi.

Sigortacılıkta Teknoloji Neden Daha Kritik Hale Geldi?

Geçmişte teknoloji yatırımları çoğu zaman operasyonel ihtiyaçları karşılamaya yönelik görülürken, bugün müşteri deneyimi, hız ve yeni iş modelleri doğrudan teknoloji altyapısına bağlı hale geldi.

Deniz Ceylan Kurt bu dönüşümü şöyle yorumluyor: "Sigorta sektöründe teknoloji artık yalnızca mevcut süreçleri dijitalleştirmek için değil, gelecekteki büyüme modellerini mümkün kılmak için yatırım yapılan stratejik bir alan." Özellikle müşteri ile doğrudan temas eden dijital kanallarda bu dönüşüm daha görünür hale geliyor.

Eski Sistemlerle Geleceğe Gitmek Mümkün Değil

Sigorta sektöründe yıllardır kullanılan legacy sistemler, yeni teknolojilere adaptasyon açısından önemli sınırlamalar yaratabiliyor.

Kurt’a göre modernizasyon yatırımları bu nedenle kritik: "Yeni nesil teknolojilerden verim almak istiyorsanız, mevcut sistem altyapınızın buna hazır olması gerekir. Eski ve parçalı sistemlerle hızlı dönüşüm sağlamak oldukça zor." Bu nedenle şirketler yalnızca yeni uygulamalar geliştirmeye değil, arka plandaki sistemleri dönüştürmeye de yatırım yapıyor.

Yapay Zekâ ve Geleceğin Sigorta Sistemleri

Önümüzdeki dönemde sigortacılıkta yapay zekâ, otomasyon ve daha akıllı müşteri etkileşim modellerinin daha yaygın hale gelmesi bekleniyor.

Deniz Ceylan Kurt’a göre bu dönüşüm yalnızca yeni araçlarla değil, doğru teknik temel ile mümkün: "Yapay zekâ veya gelişmiş otomasyon çözümleri ancak doğru veri yapıları, güçlü entegrasyon ve modern sistem mimarileri üzerine inşa edildiğinde gerçek değer yaratabilir."

Uzmanlara göre sigorta şirketlerinin bugünkü teknoloji yatırımları, gelecekteki dönüşüm kabiliyetlerini doğrudan belirleyecek.