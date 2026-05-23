Katıldığı bir YouTube programında konuşan Nihal Menzil, geçim derdi nedeniyle birçok işte çalıştığını ve sigortacılık yaptığı dönemde hayatının bir anda değiştiğini ifade etti. Menzil, bir gün gittiği iş görüşmesinin kendisini oyunculuğa götürdüğünü anlattı.

FARKLI İŞLERDE AYNI ANDA ÇALIŞIYORDU

“Asmalı Konak” dizisinde “Fatma” karakteriyle hafızalara kazınan Nihal Menzil, Günaydın’ın YouTube programında oyunculuğa adım atma hikâyesini paylaştı.

Zor şartlarda çalıştığını söyleyen Menzil, farklı işlerde aynı anda çalışarak geçimini sağladığını belirtti. Sigorta poliçesi sattığı dönemde yaşadığı bir olayın ise hayatını değiştirdiğini anlattı.





SİGORTA POLİÇESİ SATARKEN SÜRPRİZ TEKLİF

Ünlü oyuncu, o anları şöyle aktardı:

“Ofis müdürümle birlikte poliçe tanıtımı için gittik. Orada bir yer ajansı çıktı. Biz konuşurken bir anda bir yönetmen geldi ve sürekli bana bakarak ‘Bayanı alalım’ dedi.”

O anların tamamen tesadüf olduğunu belirten Menzil, oyuncu olmadığını, sigortacı olarak orada bulunduğunu söylediğini ancak teklifin ısrarla devam ettiğini ifade etti.

Sette yaşanan gerginlik nedeniyle kendisinden yardımcı olması istenen Menzil, “Gel, yönetmen çok sinirli, seti patlattı bu kadın, bizi kurtar” sözleriyle kendisine oyunculuk teklif edildiğini anlattı.

HAYATININ EN BÜYÜK SÜRPRİZİ

O gün yaşananları “Hayatımın en büyük sürprizi” olarak nitelendiren Menzil, bir gün önce kendisine oyuncu olacağı söylense buna asla inanmayacağını da dile getirdi.

Böylece sigortacılık yaparken tesadüfen keşfedilen Nihal Menzil, kısa süre içinde kendisini setlerde buldu ve oyunculuk kariyerine adım attı.