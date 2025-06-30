Sigorta sektörüne dair önemli bir düzenleme, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından 25 Nisan’da yayımlanan genelge ile duyuruldu. Bu değişiklikler, 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek. Yeni sistemle birlikte, tam ve ağır hasarlı araçlar için farklı prosedürler uygulanacak.

Sigorta Gazetesi'nde yer alan habere göre, kaza sonucu oluşan hasarın onarım masrafları aracın piyasa değerinin yüzde 60’ını aşarsa, araç ağır hasarlı sayılacak.

Bu durumda, yüzde 60’ın altındaki hasarlarda araç onarılarak kullanılabilir hale getirilecek. Ancak bazı parçaların zarar görmesi durumunda (örneğin, şasi, tavan sacı veya elektrikli araç bataryası gibi kritik parçalar), hasar oranı yüzde 60’ın altında olsa da araç "ağır hasarlı" kabul edilecek ve perte çıkarılacak.

ZARAR GÖREN PARÇALAR BELİRLENDİ

Yeni düzenlemeyle, sigorta şirketleri belirli parçalara zarar gelmesi durumunda, araçları perte çıkarma hakkına sahip olacak. Bu parçalar arasında, aracın şasi kolları, marşpiyel, tavan ve göğüs sacı, orta direk, ön-arka travers, elektrikli araç bataryası ve ana enerji hattı, hava yastıkları, sürücü-yolcu emniyet sistemleri, aracın ana elektrik tesisat ve elektronik sistem parçaları bulunuyor.

Eğer bu parçalardan birinde hasar oluşursa, araç ağır hasarlı sayılacak ve tazminat ödemesi yapılmadan önce sigorta şirketine hurda tescil belgesi ibraz edilecek.

EKSPERLERİN ROLÜ ARTIYOR

Yeni düzenleme ile araçlardaki hasarın tespiti tamamen eksperlere bırakılacak. Önceden, sigortalı ile sigorta şirketi arasında anlaşmazlıklar yaşanabiliyordu; ancak 1 Temmuz'dan itibaren eksperler tarafından hazırlanan raporlar geçerli olacak.

Sigorta eksperleri, araçtaki hasarı değerlendirerek, gerekli tespitleri 5 iş günü içinde Sigorta Bilgi Merkezi’ne iletecek.

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE SİGORTALILAR ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Yeni düzenlemenin sigorta sektörüne kısmi operasyonel yük getireceği düşünülüyor. Ancak asıl etkilenmesi beklenen grup, kasko sigortalıları olacak. Sigortalılar, daha önce araçları hakkında "pert" talebiyle başvurabiliyordu, ancak yeni uygulama ile bu talepler büyük ölçüde sınırlanacak.

Özellikle, yüzde 60’ın altındaki hasarlarda, araçların onarımının yapılması zorunlu hale gelecek. Bu durum, sigortalıların memnuniyetsizliğine yol açabilir. Ayrıca, eksperlerin tüm tespitlerde tek yetkili olacağı yeni sistem, sigortalıları eksperlerle doğrudan karşı karşıya getirecek.

Yeni düzenleme, sigorta sektöründe köklü bir değişim yaratacak gibi görünüyor. Hem sigorta şirketlerinin hem de sigortalıların alıştıkları süreçlerden farklı bir uygulama ile karşılaşacakları bu yeni dönemde, taraflar arasındaki iletişim ve anlaşmazlıkların nasıl şekilleneceği ise merak konusu.