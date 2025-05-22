Televizyon ekranının fenomen dizisi 'Sihirli Annem', 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' adıyla 22 yılın ardından bu kez sinema filmi olarak izleyicisiyle buluşacak.
Çekimleri tamamlanan filmin oyuncu kadrosunda İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven, Zeynep Özkaya yer alıyor.
Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan'ın oturduğu filmin yayınlanan afişleriyle Kutsi, Evrim Akın, Ahmet Kayakesen ve Gamze Karta'nın da yapımda yer aldığı görüldü.
"ÇOK KIRGINIM"
30 Mayıs'ta vizyona girecek filmde 'Firuze' rolünü oynayan Süeda Çil, kendisini afişte göremeyince sosyal medya hesabından "Boşuna bakmayın 'Firuze' yok afişte. Kırgınım" paylaşımında bulundu.
Daha sonra ise kendisinin yer aldığı başka bir afişi paylaşan Çil "Pardon, burada varmışım" dedi.