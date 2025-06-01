2003 yılında 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Çilek' karakteriyle tanınan Zeynep Özkaya, uzun süredir aşk yaşadığı Oğulcan Can'dan geçen ağustos ayında evlilik teklifi almıştı.
26 yaşındaki oyuncu, "Hayatımın şokunu yaşadım, doğum gününe geldim sanarken olanlara bak" notunu düştü. İnanılmaz mutluyum inanılmaz. Çok mutlu olalım aşkım benim" sözleriyle mutluluğunu paylaşmıştı.
Çift, önceki akşam evlendi. Düğüne Zeynep Özkaya ve Oğulcan Can'ın aileleri ve yakınlarının yanı sıra ünlü ismin arkadaşları Gizem Güven, İnci Türkay, Jennifer Boyner, Dilara Kurtulmuş, Buğra Özmüldür gibi isimler de katıldı.
Çiftin ilk dansları başta olmak üzere düğün töreninden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.