Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı "Kerem" karakteriyle tanınan Michele Cedolin, baba oldu. 2022 yılında İrem Doğan ile evlenen oyuncu, erkek bebeklerini kucağına aldı. Cedolin, oğlunun adını ilk kez açıklarken yaptığı duygusal paylaşımla takipçilerinden tebrik mesajları aldı.

İLK KEZ BABA OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADI

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Michele Cedolin, 2022 yılında İrem Doğan ile dünyaevine girdi. Şubat ayında baba olacağını duyuran oyuncu, çiftin bir erkek bebek beklediğini açıklamıştı.

Müjdeli haberin ardından Michele Cedolin ile İrem Doğan, oğullarını sağlıkla kucaklarına aldı. İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan oyuncu, mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

OĞLUNUN ADINI İLK KEZ DUYURDU

Cedolin, yaptığı paylaşımda oğullarına "Aslan Nicola" adını verdiklerini açıkladı. Yeni doğan bebeğiyle çekilen ilk kareyi paylaşan oyuncu, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Oğlum, bu seninle ilk yolculuğumuz. Şehzadem, prensim, paşam, aslanım... Allah bana, sana iyi bir baba olmayı nasip etsin. Nico ile Mico'nun maceralarına hazır olun."

TAKİPÇİLERİNDEN TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Michele Cedolin'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, oyuncunun sevenleri ve takipçileri çifte çok sayıda tebrik ve iyi dilek mesajı gönderdi. Baba olmanın sevincini yaşayan Cedolin'in paylaşımı sosyal medyada da ilgi gördü.