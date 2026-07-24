2003-2012 yılları arasında ekrana gelen "Sihirli Annem" dizisinde canlandırdığı Toprak karakteriyle hafızalara kazınan Jennifer Boyner, yıllar sonra özel hayatıyla gündeme geldi. Çocuk yaşta tanınan oyuncu, sevgilisi Can Alaosman'dan aldığı evlilik teklifiyle hayatında yeni bir döneme adım attı.

SİHİRLİ ANNEM'İN ÇOCUK OYUNCUSU BÜYÜDÜ

"Sihirli Annem" dizisinde Eda ve Yavuz'un kızı Toprak karakterine hayat veren Jennifer Boyner, aradan geçen yıllar içinde büyüyerek oyunculuk kariyerine devam etti. Genç oyuncu, şimdi ise özel hayatındaki önemli gelişmeyle sevenlerinin karşısına çıktı.

EVLİLİK TEKLİFİNE "EVET" DEDİ

Yaklaşık bir yıldır Can Alaosman ile aşk yaşayan 25 yaşındaki Jennifer Boyner, sevgilisinden gelen evlilik teklifine "Evet" dedi. Ünlü oyuncu, romantik anlara ait kareleri sosyal medya hesabından "Evet dedim!" notuyla paylaştı.

ESKİ ROL ARKADAŞLARINDAN TEBRİK YAĞDI

Jennifer Boyner'in mutluluğunu paylaştığı gönderiye eski rol arkadaşlarından da destek geldi. Damla Ersubaşı, Zeynep Özkaya ve Güzem Güven, genç oyuncunun paylaşımına tebrik yorumları yaptı.

OYUNCULUK KARİYERİNE DEVAM ETTİ

Jennifer Boyner, "Sihirli Annem"in ardından "Hepsi 1", "Özgür Dünya", "Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları" ve "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" gibi yapımlarda da rol aldı. Genç oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde yer almaya devam ediyor.