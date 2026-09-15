Bir dönemin çocuklarının hafızasında iz bırakan Sihirli Annem, yıllar geçmesine rağmen unutulmadı. Dizinin Betüş'ü ailesinden ayırmaya çalışan eski peri sevgilisi Tuna da yapımın en akılda kalan karakterlerinden biri oldu. Tuna'yı canlandıran Fatih Hürkan, yıllar sonra karakteri yeniden canlandırarak nostalji rüzgârı estirdi.

TUNA KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Sihirli Annem'de Betüş'ün geçmişinden gelen Tuna, onu yeniden kazanmak için türlü büyülere başvuruyordu. Ailenin huzurunu bozmak için yaptığı planlar ve öfkeli tavırları, karakteri özellikle dizinin çocuk izleyicileri için unutulmaz hale getirmişti.

2000'lerde yayınlanan dizi, tekrar bölümleriyle yeni nesillerle buluşurken eski izleyicilerine de çocukluk günlerini hatırlatmaya devam ediyor.

YILLAR SONRA İKONİK SAHNEYİ CANLANDIRDI

Tuna karakterini oynayan Fatih Hürkan ise Sihirli Annem'in ardından farklı dizi ve projelerde rol aldı. 2017 yılında Survivor'da da yarışan oyuncu, uzun süredir ekranlarda çok sık görünmüyordu.

Hürkan, yıllar sonra Tuna karakterine yeniden hayat vererek dizinin hafızalara kazınan sahnelerinden birini canlandırdı. Oyuncunun mimiklerinden hareketlerine kadar karakterin tavırlarını yeniden sergilemesi, eski izleyicilerden büyük ilgi gördü.

SAÇLARINA AK DÜŞTÜ, TUNA'NIN ENERJİSİ DEĞİŞMEDİ

55 yaşındaki Fatih Hürkan'ın yıllar içindeki değişimi dikkatlerden kaçmadı. Saçlarına ak düşen oyuncu, Tuna karakterinin enerjisinden ise hiçbir şey kaybetmedi.

Hürkan'ın yıllar sonra aynı karakterle kamera karşısına geçmesi, Sihirli Annem hayranlarına adeta zamanda yolculuk yaptırdı. Oyuncunun performansını görenler, bir dönemin unutulmaz sahnelerini yeniden hatırladı.