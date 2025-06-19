Yeni politikaya göre, yalnızca çok deneyimli bir psikiyatrist bu ilacı reçete edebilecek. Seymour, bu değişikliği “gerçek bir dönüm noktası” olarak nitelendirerek, “Bu, her yolu denemiş ve hâlâ acı çeken depresyon hastaları için çok önemli bir gelişme” dedi.

Yeni ilacı reçete edecek tek isim ise daha önce psilosibinle klinik deneyler yürütmüş olan Otago Üniversitesi’nden Profesör Cameron Lacey olacak. Seymour, Lacey’in sıkı raporlama ve kayıt tutma şartları altında çalışacağını da belirtti.

Profesör Lacey, onay sürecinin uzun ve çaba gerektiren bir süreç olduğunu ifade etti. RNZ’ye konuşan Lacey, “Bu onayı almak uzun zaman, çok enerji ve azim gerektirdi” dedi.

ORTA VE GÜNEYE AMERİKA'DA YERLİ HALK KULLANIYOR

Psilosibin, özellikle Orta ve Güney Amerika’da yerli halk tarafından ruhani ve şifalı ritüellerde uzun süredir kullanılıyor. 180'den fazla mantar türünde doğal olarak bulunan bu bileşik, depresyon ve anksiyete tedavisinde umut vadediyor. Araştırmalara göre, psilosibin verilen hastaların yüzde 80’i 6 ay ya da daha uzun süre semptomlarda azalma yaşıyor.

Yeni Zelanda bu adımıyla, psilosibinin kontrollü tıbbi kullanımına izin veren ülkeler arasına katıldı. 2023 yılında Avustralya benzer bir politika değişikliğine gitmişti. İsviçre ise LSD, MDMA ve psilosibinin sınırlı tıbbi kullanımına izin veriyor. ABD’de ise sadece Oregon ve Colorado’da psilosibin yasal olarak terapötik amaçla kullanılabiliyor.