Uzmanlar, kesildikten sonra kısa sürede kararan elmaların kararmasını önleyen bir çözüm sundu. LED ışık!

ELMALAR ÜZERİNDE DENENDİ

Elmalarınız kısa sürede kararıyor ya da bozuluyorsa bunun bir çözümü ortaya çıktı. Araştırmacılar, taze kesilmiş elmalara mor LED ışık tutmanın kararma sürecini geciktirdiğini keşfetti. Bu buluş elmaları günlerce koruyor.

MOR IŞIK MEYVELERİN KARARMASINI ÖNLÜYOR

Keşfedilen bu yöntem meyvelerin raf ömrünü artırmakla kalmıyor ayrıca zararlı ışıklar için alternatif bir teknik sunuyor. Araştırmacılar, taze kesilmiş elmaları dört gün boyunca 700 lüks mor LED ışıkla 'işlemlediler' ve aynı süre boyunca karanlıkta saklanan taze kesilmiş elmalarla karşılaştırdılar. Resimlerde, 'kontrol' elmasının dördüncü güne kadar oldukça kahverengi göründüğü ancak ışık uygulanan elmanın hala taze göründüğü görüldü.

Analizler sonucunda, mor LED ışığın, oksidatif enzimlerin aktivitesini bloke ederken antioksidan açısından zengin bileşiklerin birikimini de artırarak kararmasını engellediğini ortaya koydu.

DİĞER GIDALAR İÇİN ÖNEMLİ BİR KEŞİF

Shenyang Tarım Üniversitesi'nden Dr. Aide Wang, "Bu araştırma, gıda endüstrisi için heyecan verici olanaklar sunuyor" diye açıkladı.

Bu keşfin mevcut gıda işleme endüstrilerine kolaylıkla entegre edilebileceğini, böylece gıda israfının azaltılabileceğini ve armut, kavun ve ananas gibi yaygın olarak kesilen diğer meyvelerin görünümünün iyileştirilebileceğini söyledi.