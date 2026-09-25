Kaza, merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçeye fıstık toplamaya giden Kadir A. yönetimindeki tarım aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü Kadir A. ile araçta bulunan Hakan A., İlhan A., Nasibe A., Feleknaz A., Saniye A. ve Tahir A. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.